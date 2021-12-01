На форуме «Сделано в России» наградят лучших экспортеров России
10 декабря в Центре международной торговли в рамках форума «Сделано в России» состоится церемония награждения лучших экспортеров России — победителей всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года – 2021».
Всероссийская премия «Экспортер года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
В 2021 году участие в конкурсе приняло более 1800 компаний из восьми федеральных округов страны. Это самое большое количество участников за историю премии «Экспортер года».
В результате голосования среди 79 победителей восьми окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, по решению комиссии в номинации «Прорыв года» первое место разделили две компании.