Систему экологического мониторинга предложили создать в Башкирии
Депутаты курултая Башкирии предложили организовать управление качеством воздуха. В частности, планируется запуск многоуровневой системы экологического мониторинга, главными элементами которой, по словам спикера парламента Константина Толкачева, будут являться автоматические станции контроля загрязнения атмосферы и специальное программное обеспечение для сбора и передачи данных в режиме онлайн.
«Комплексный онлайн-мониторинг позволит на основе постоянно обновляемых данных принимать оперативные решения и прогнозировать экологическую обстановку в регионе», — цитирует Толкачева «МедиаКорСеть».
Проект предполагается воплотить в жизнь за счет внебюджетных источников финансирования.
Объекты духовного, культурного, исторического и природного наследия Башкирии включат в реестр национального наследия республики. Об этом сообщил ранее глава Госсобрания Константин Толкачев.
В конституции отдельно будет указан статус природного заповедника «Шульган-Таш», природных парков «Мурадымовское ущелье», «Аслы-Куль», «Кандры-Куль» и «Иремель», а также памятников природы, гор Куштау, Тратау, Юрактау.