Объявлен состав жюри конкурса News Photo Awards. A Changing World. Его возглавит руководитель редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор.

Организаторы второго международного конкурса для профессиональных фоторепортеров News Photo Awards. A Changing World объявили состав жюри. Об этом в среду сообщает департамент корпоративных коммуникаций ТАСС.

«Работы участников будут оценивать 12 экспертов, представляющих ведущие мировые СМИ и являющихся признанными специалистами в области фотожурналистики», — отметили в департаменте. Возглавит жюри Григорий Дукор, руководитель редакции фотоинформации агентства ТАСС.

По словам Дукора, в состав жюри вошли люди, «которые не только прекрасно ориентируются в трендах современной фотожурналистики, но и сами эти тренды задают». «Их глубокий и всесторонний взгляд на актуальные для отрасли вопросы, художественный вкус и умение видеть историю в каждом кадре — залог объективной оценки, основанной на многолетнем практическом опыте», — сказал он.

В состав судей вошли директор фотослужбы информационного агентства EFE Анна Перальта, глава фотослужбы агентства Xinhua Ван Цзяньхуа, директор фотослужбы AFP Monde Мариэль Эд, глава фотослужбы агентства DPA Пер Гримм, руководитель отдела аудиовизуальных новостей Kyodo News — главный фотограф Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Кадзухиро Ибуки, руководитель отдела цифровых новостей информационного агентства Yonhap Чжэ Ман Пэ, генеральный директор фотоагентства Action Press Улли Михель, исполняющий обязанности главного редактора визуальных новостей агентства Anadolu Фират Юрдакул, руководитель фоторедакции ANSA Стефания Иантаффи. Оценивать работы конкурсантов также будут профессиональный фотожурналист, основатель новостного фотоагентства Newsmakers Ричард Эллис и Томас Шлюковеньи, фотограф, фоторедактор, куратор организации Art of Modern Conflict.

Мариэль Эд подчеркнула, что фотоконкурс делает важный акцент на ключевой роли качественной репортажной фотожурналистики в современном медиапространстве. «С 20 лет меня, с одной стороны, всегда интересовала Россия, а с другой — журналистика и фотография. Они вызывали живой отклик в моем сердце. Этот конкурс перекликается с теми вещами, которые для меня являются основополагающими», — заметила она.

В этом году предусмотрены четыре номинации: News («Новости»), People & Lifestyle («Люди и образ жизни»), Нealthcare («Здравоохранение»), Environment («Окружающая среда»). В каждой из них выберут по два победителя — в категориях за «Лучшую одиночную фотографию» и «Лучшую серию фотографий». Таким образом, победители получат восемь премий по $3 тыс. Лучший снимок будет удостоен Гран-при, а его автор получит денежный приз в размере $10 тыс.

Участником конкурса может стать любой фотограф, работающий или сотрудничающий со СМИ, на безвозмездной основе. Сбор заявок продлится до 24 декабря 2021 года. Победителей объявят в марте 2022 года.

News Photo Awards. A Changing World — второй фотоконкурс, который организует информационное агентство России ТАСС. Темой первого стало преодоление пандемии коронавируса — Overcoming COVID.