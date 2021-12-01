В РФ начался прием заявок на участие в новом сезоне «Лиги лекторов»

Прием заявок на участие в новом сезоне конкурса «Лига лекторов» начался в среду, 1 декабря. Мероприятие, организованное российским обществом «Знание», будет проводиться каждые полгода. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Оно точно будет постоянным. Уже сегодня идет прием заявок на участие в весенней «Лиге лекторов». Это означает, что все финалисты, не ставшие победителями, могут подать заявку на участие в новой «Лиге лекторов», — отметил он в ходе церемонии награждения победителей первого сезона.

Как подчеркнул Кириенко, необходимо обеспечить такие условия, чтобы лекторы общества «Знание» могли работать на территории всех российских регионов. Для этой цели в крупнейших российских вузах уже открываются лектории и студии.

Первый замруководителя администрации президента указал на то, что в современном мире лекторам важно донести свою информацию до как можно большего числа людей. Он добавил, что это все требует серьезных материальных затрат.

«Поэтому со следующего сезона «Лиги лекторов» в качестве дополнительного вознаграждения будет предусмотрен грант в размере 500 тысяч рублей. Победитель сможет использовать его для повышения квалификации и дальнейшего обучения, а также на развитие и создание контента по своему направлению», — рассказал Кириенко.



В ходе торжественного награждения победителей конкурса были названы 50 лауреатов. Все они получили звание почетных лекторов российского общества «Знание».

Конкурс «Лига лекторов» был запущен в сентябре 2021 года более чем в 350 городах из 80 регионов России. Состязание объединяет профессионалов из разных областей знаний. Общее количество поданных заявок на участие составило более 2,5 тыс.

Соревнование организуется по восьми направлениям: спорт и ЗОЖ, наука и технологии, экология и благотворительность, культура и искусство, естественные науки, карьера и бизнес, медиа и маркетинг.

29 ноября в Москве выбрали лучших российских просветителей, которые сразятся за учрежденную Российским обществом «Знание» премию. Претенденты на премию поборются в 15 номинациях. Имена лауреатов объявят на торжественной церемонии 7 декабря.

Ранее, 25 ноября, в Санкт-Петербурге завершился марафон «Искусство ПоЗнания». В ходе марафона зрители и спикеры обсудили актуальные темы российской культуры, искусства и образа страны в историческом и современном мире. В открытых дискуссиях и лекциях принимали участие известные музыканты, дизайнеры, телеведущие, художники, руководители музеев и государственные деятели.