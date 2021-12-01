Россия с 1 декабря возобновила авиасообщение с пятью странами. Запущены прямые перелеты в Бразилию и Аргентину. Также рейсы возобновлены в Коста-Рику, в Бангладеш и Монголию. Помимо этого, сняты все ограничения на перелеты на Кубу, в Мексику и Катар. Это решение уже способствовало увеличению продаж туров в страны, сообщает телеканал «Известия». Планируется расширить полетную программу с Италией, Казахстаном, Киргизией, Вьетнамом и Азербайджаном.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.