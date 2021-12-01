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В США выразили беспокойство из-за планов Лукашенко посетить Крым

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Соединенные Штаты обеспокоены планами президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским. Об этом в среду, 1 декабря, рассказала замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на Киевском форуме безопасности.

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«Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошел даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но только усугубляя ситуацию», — заявила Нуланд.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что не сомневается, что президент России Владимир Путин и Лукашенко договорятся и съездят в Крым. Кроме того, Песков указал, что Белоруссия признала, что Крым является российским.

30 ноября белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России.

Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море.

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Белоруссии, что если Минск официально признает Крым российским, то Киев будет действовать «по полной программе».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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