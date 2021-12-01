Сроки строительства трех детсадов оказались под угрозой срыва в Оренбуржье

В Оренбурге и Оренбургском районе не успевают в срок завершить строительство трех детсадов. Эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в прокуратуру с просьбой взять на контроль завершение работ.

Как рассказали общественники, детсады в поселке Ростоши и ЖК «Дубки» в Оренбурге должны были сдать 1 декабря, детсад в ЖК «Приуралье» в Оренбургском районе — 20 декабря. Однако, как показал недавний рейд экспертов ОНФ, подрядчик не успеет завершить работы к обозначенному сроку.

«Повторный мониторинг строительства социально значимых объектов состоялся в последние дни осени. На момент проверки мы увидели, что в Оренбурге объекты не готовы к сдаче в обозначенные сроки, а в Оренбургском районе идет отставание от графика», — цитирует руководителя регионального исполкома «Народного фронта» в Оренбуржье Елену Петрову ИА «Урал56.ру».

1 декабря губернатор региона Денис Паслер совместно с главой минстроя Александром Полухиным оценил ход строительства детсадов. По данным пресс-службы правительства области, готовность объекта в ЖК «Дубки» составляет 65%, в ЖК «Приуралье» — более 80%. Глава региона поручил минстрою держать ход работ на контроле, а подрядчику ускорить темпы и увеличить количество рабочих.