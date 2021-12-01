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В Москве 550 автомобилей перемещали на спецстоянки по три раза в 2021 году

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За нарушение правил остановки и стоянки 550 автомобилей были перемещены на спецстоянки «Московского паркинга» по три раза в 2021 году. Об этом 1 декабря сообщили «Известиям» в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП).

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Специалисты отметили, что водители неоднократно бросали транспортные средства под знаками, запрещающими остановки и стоянку, или вставали на тротуарах и пешеходных переходах.

Один из автомобилистов не менее шести раз оставлял свой Hyundai Solaris вдоль желтой линии и под запрещающими знаками, еще 70 автомобилей оказывались на спецстоянках по четыре раза, семь — по пять раз. Всего более одного раза на спецстоянки перемещали около 8 тыс. машин.

«Просим автомобилистов внимательно относиться к правилам дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков и разметки, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Нарушения правил остановки и стоянки очень опасны — например, за оставленной на пешеходном переходе или тротуаре машиной пешеход может не заметить приближающийся автомобиль», — отметили в АМПП.

Там напомнили, что автомобили-нарушители перемещаются на спецстоянки по решению сотрудников МАДИ или ГИБДД. Автомобилисты в этом случае оплачивают не только штраф за нарушение, но и стоимость перемещения и хранения транспортного средства.

Узнать, куда был эвакуирован либо перемещен автомобиль, можно в приложении «Парковки Москвы». В сентябре сообщалось, что водители с помощью данного сервиса смогли найти свои перемещенные машины более 1,5 тыс. раз. Функция поиска авто в приложении заработала летом 2020 года.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: +7 (495) 539-5454 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).

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