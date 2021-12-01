Лукашенко заявил об обещании Меркель помощи от ЕС с проблемой беженцев на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что врио канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров пообещала ему, что ЕС поможет решить проблему беженцев в лагере на польско-белорусской границе. Об этом глава государства сообщил 1 декабря в интервью «РИА Новости».

«Те (из иракских беженцев на границе. — Ред.), кто уже намаялся, намучился, мы с ними поработали и отправили их в Ирак. Я выполняю свое обещание, которое я дал Евросоюзу через Меркель», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что вопрос с беженцами так и остается нерешенным ЕС, однако после обещания Меркель наметились предпосылки к решению проблемы на польско-белорусской границе. Лукашенко счел это «большим шагом вперед».

«Они (ЕС. — Ред.) вообще об этом не вели речь, а то уже будут решать», — сказал он.

Накануне, 30 ноября, Лукашенко назвал причины миграционного кризиса на белорусско-польской границе — отказ Евросоюза (ЕС) строить лагеря для беженцев и санкции.

Он напомнил, что у Белоруссии и ЕС было соглашение о реадмиссии, согласно которому, если мигранты попадают в ЕС через белорусскую территорию, Минск их забирает обратно и размещает в Белоруссии в лагерях для беженцев.

29 ноября стало известно о том, что новые санкции против Белоруссии вступят в силу 2 декабря. По словам главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс, подготовка пакета санкции почти завершена.

22 ноября она заявила, что новые санкции Евросоюза (ЕС) против Белоруссии будут согласованы с США, которые в начале декабря установят собственный режим рестрикций в отношении Минска.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он отметил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, которые причастны к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

12 ноября Великобритания, США и государства Европы пришли к выводу, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.