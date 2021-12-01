В ГИБДД рассказали о правильной перевозке детей в авто зимой

Столичная Госавтоинспекция 1 декабря в своем официальном Telegram-канале напомнила о правилах безопасности при перевозке детей в автомобилях в зимний период.

В ведомстве отметили, что, находясь в машине, ребенок должен быть пристегнут в детском удерживающем устройстве или просто пристегнут ремнем безопасности в зависимости от его возраста, роста и веса.

Также в ГИБДД рекомендуют при перевозке детей выбирать крайние полосы движения, так как автомобили в них едут медленнее. Кроме того, подвозя утром ребенка к школе, не рекомендуется осуществлять высадку детей на проезжих частях, в том числе дворовых. Необходимо выбирать безопасную пешеходную зону, с возможностью остановки без нарушений и безопасно высадить ребенка.

По данным ГИБДД, с начала 2021 года в Москве выявлено почти 44 тыс. нарушений, связанных с неправильной перевозкой детей.

22 ноября стало известно, что более 50% всех аварий на дороге с погибшими и пострадавшими в Москве приходится на период с 12:00 до 21:00. Меньше всего аварий зафиксировано с 3:00 до 6:00.

При этом пик аварийности приходится на интервал с 18:00 до 21:00 часов. В указанное время суток негативными факторами являются высокая интенсивность движения автотранспорта и плохая видимость пеших участников дорожного движения в зимний период.