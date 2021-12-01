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В Китае заявили об открытии антитела против всех штаммов SARS-CoV-2

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Китайские ученые нашли антитело, которое способно нейтрализовать все известные штаммы коронавируса. Об этом говорится в статье, опубликованной 30 ноября в электронной библиотеке bioRxiv.

«Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса», — сообщили ученые.

«Далеко не все антитела нейтрализуют вирус»
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Китайские медики под руководством профессора Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу Дена Кая обнаружили уникальное антитело в образце крови переболевших в тяжелой форме жителей страны. Из образцов выделили те клетки, которые производят антитела, и стали наблюдать за взаимодействием с разными частицами вируса, отмечает «Газета.RU».

1 декабря профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета Константин Крутовский отметил, что у «Омикрона» есть три новые мутации, расположенные в узловом месте — фуриновом сайте, который нужен для того, чтобы обеспечить вирусу легкий вход в клетку.

По его словам, это небывалое количество изменений в самом узловом месте коронавируса, чем «Омикрон» принципиально отличается от других вариантов SARS-CoV-2.

За день до этого китайские ученые назвали три особенности штамма «Омикрон». Так, первая особенность заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался. Вторая состоит в том, что он распространяется быстрее остальных и может быстро стать доминирующим в популяциях, куда попадает. Существенным отличием «Омикрона» также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.

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