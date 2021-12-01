Новогодний парад сказочных персонажей пройдет в Нижнем Новгороде

Пеший парад героев из сказок и актеров пройдет на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде 11 декабря. Для мероприятия организуют 16 тематических станций, рассказал министр культуры области Олег Беркович. Парад возглавит символ новогодней столицы — филигранная снежинка.

«Парад стартует из кремля и проходит по Большой Покровской до площади Горького. На каждой станции для нижегородцев приготовлены различные активности. А участие в параде примут ростовые куклы, актеры, музыканты, аниматоры, представители народных художественных промыслов, оркестр и хор», — цитирует Берковича ИА «НьюсНН».

Напомним, Нижний Новгород официально получил титул Новогодней столицы России. В связи с этим город готовит масштабную праздничную программу. На все мероприятия планируется потратить почти полмиллиарда рублей. Из них около 150 млн рублей — на украшение улиц.

Главной площадкой новогодней ночи станет Нижегородская ярмарка. Работать площадки во всех районах города будут с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января. На каждой из них прогремит салют.