Жительница Оренбуржья ожидает суда за гибель троих внуков на пожаре

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Новотроицка, в доме которой при пожаре погибли трое ее малолетних внуков. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 2 декабря 2020 года в частном доме на улице Калинина, где находились 29-летняя дочь обвиняемой вместе с тремя детьми в возрасте двух, четырех и шести лет. Выбраться из горящего дома они не могли, поскольку выход был заблокирован огнем, а ручки с оконных рам сняты. От отравления угарным газом дети погибли.

Следствием также установлено, что 52-летняя хозяйка дома сняла автономные пожарные извещатели, подключенные сотрудниками отдела по соцработе местной администрации. Из-за этого находившиеся в доме люди поздно заметили возгорание, отмечает 56orb.ru.

До этого жилой дом горел дважды. Одно из возгораний произошло по причине замыкания проводки. Обвиняемая самостоятельно смонтировала ее на веранде, а после допустила использование удлинителя совместно с неисправным электроприбором.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» завершено. Его направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. После материалы будут переданы в суд для рассмотрения. Женщине грозит до семи лет лишения свободы, пишет ИА «Урал56.Ру».