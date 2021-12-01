Нутрициолог рассказала о правилах употребления воды

Нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Ирина Кононенко назвала опасность холодной воды для желудка. Об этом она рассказала в интервью Пятому каналу в среду, 1 декабря.

По словам специалиста, вода — это самое важное питательное вещество для организма человека. Она принимает участие во всех процессах жизнедеятельности — улучшает работу мозга, пищеварение, предупреждает старение и позволяет сохранить молодость. Но неправильное ее употребление может нанести вред.

Эксперт отметила, что для здоровья человеку необходимо ежедневно употреблять воду без каких-либо добавок.

«Утро лучше начинать не с чая или кофе, а именно с теплой воды. Выпиваем 200–250 мл и еще 200 можем выпить в качестве аперитива, то есть с добавлением сока лимона, алоэ, куркумы или хлорофилла. Все эти добавки можно употреблять с учетом индивидуальных противопоказаний», — пояснила она.

Кроме того, важно учесть и температуру жидкости, чтобы избежать опасного расстройства пищеварения.

«Идеальная температура воды — теплая, примерно 40 градусов», — уточнила Кононенко.

По ее мнению, холодная вода, наоборот, может спровоцировать спазм в ЖКТ, что нарушит пищеварение.

При этом, как отметила врач, не стоит забывать, что количество рекомендуемой к употреблению жидкости не может быть одинаковым для всех.

«Рекомендовано употреблять в среднем 30–40 мл воды на килограмм веса. Если есть лишний вес либо ожирение, то расчет делается на нормальную массу тела», — советует специалист.

Специалист советует принять во внимание и уровень физической активности в течение дня. По ее словам, чем больше и интенсивнее человек двигается, тем больше жидкости ему необходимо выпивать.

Она добавила, что существует и формула расчета количества воды на калории, то есть 1 мл на калорию в рационе.

«К примеру, если калорийность вашего рациона в сутки составляет 1500 ккал, то в день вы должны выпивать не менее 1500 л чистой воды», — объяснила нутрициолог.

Ранее 1 декабря врач-терапевт Тимур Асанов, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ, перечислил фрукты, которые особенно полезно есть в зимний период.

По его словам, прежде всего речь идет об авокадо. Этот фрукт полезен благодаря содержащейся в нем аскорбиновой кислоте. Особенно его рекомендуется есть людям, перенесшим продолжительное заболевание, а также тем, у кого наблюдается пониженный вес тела.

Кроме того, зимой полезна айва, в составе которой присутствуют витамины В, Е и РР, а также клетчатка, пектин, каротин и дубильные вещества. Отметил специалист и апельсин, укрепляющий иммунитет за счет содержания витамина Р, аскорбиновой кислоты, каротина, кальция и фруктовых кислот. Кроме того, он укрепляет зубы, костную и нервную системы, очищает печень и нормализует работу ЖКТ.