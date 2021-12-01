Лукашенко назвал Зеленского случайным человеком в политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского случайным человеком в политике.

В интервью «РИА Новости» Лукашенко также назвал случайным человеком в политике и Александра Турчинова — первого вице-премьера Украины. При этом, по мнению президента Белоруссии, именно Турчинов находился у власти на Украине перед началом обострения ситуации в Донбассе.

«Но я считаю, что в политике это (Турчинов. — Ред.) абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», — заявил Лукашенко.

Ранее в этот день были опубликованы результаты опроса, согласно которым большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Против этого высказались 58,2% опрошенных респондентов.

Также половина жителей страны (51,6%) отметили, что не считают Зеленского эффективным главнокомандующим на случай «вторжения РФ».

Сам же Зеленский 26 ноября признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. В этом вопросе он будет советоваться со своими детьми, поскольку «они страдают от его профессии», добавил украинский лидер.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 4 сентября заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти так и не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.