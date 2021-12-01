Врач из ЮАР рассказал об отличиях течения COVID-19 при «Омикроне» и «Дельте»

Врачи не наблюдают в состоянии пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон» ничего особенного по сравнению с больными, у которых выявлен штамм «Дельта». Единственное заметное различие состоит в том, что при новом штамме заболевание протекает в более легкой форме. Об этом 1 декабря заявил вице-председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Мвуйиси Мзуква.

«Мы не наблюдаем ничего особенного, помимо того, что мы видели со штаммом «Дельта». (В случаях со штаммом «Омикрон») мы наблюдаем более молодых пациентов и видим более легкие случаи», — приводит слова Мзуквы CNN.

Медик добавил, что даже в провинции, где фиксируется больше всего случаев заражения новым штаммом, госпитализированных немного.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

1 декабря врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются сухой кашель, лихорадка и ночная потливость.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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