Александра Градского похоронили в Москве

Церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским состоялась в театре «Градский холл» в Москве в среду, 1 декабря.

Десятки поклонников пришли к столичному театру, где музыкант семь лет проработал художественным руководителем. Перед зданием выстроилась очередь из желающих отдать дань памяти Градскому.

Проститься с коллегой пришли артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие. На церемонии присутствовали и старшие дети Градского — Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко.

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. 26 ноября певца экстренно госпитализировали в Москве. Отмечалось, что народный артист перенес инсульт и лежал в нейрореанимации.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца направил президент России Владимир Путин.

Музыкант Александр Буйнов, который знаком с Градским еще с конца 1960-х, назвал умершего артиста правдорубом. Он подчеркнул, что композитор умел идти напролом.

Певица Лариса Долина назвала смерть композитора страшной утратой. По ее словам, с уходом Градского ушла целая эпоха.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Одну из улиц родного города певца и композитора назвали в его честь.

Он окончил музыкальную школу по классу скрипки в 1967 году, а в 1974-м получил диплом Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (сейчас это Российская академия музыки имени Гнесиных) по специальности «оперный и концертно-камерный певец».

Его считают одним из основоположников русского рока. Градский выпустил около 20 сольных пластинок, написал несколько рок-опер и рок-балетов и музыку более чем к 40 фильмам. В 1974 году журнал Billboard объявил певца звездой года за выдающийся вклад в мировую музыку. В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.