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Александра Градского похоронили в Москве

В Москве прошла церемония прощания с Александром Градским
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Церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским состоялась в театре «Градский холл» в Москве в среду, 1 декабря.

Десятки поклонников пришли к столичному театру, где музыкант семь лет проработал художественным руководителем. Перед зданием выстроилась очередь из желающих отдать дань памяти Градскому.

Проститься с коллегой пришли артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие. На церемонии присутствовали и старшие дети Градского — Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко.

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. 26 ноября певца экстренно госпитализировали в Москве. Отмечалось, что народный артист перенес инсульт и лежал в нейрореанимации.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца направил президент России Владимир Путин.

Стремившийся вверх: умер Александр Градский
Певец и композитор стоял у истоков российской рок-музыки

Музыкант Александр Буйнов, который знаком с Градским еще с конца 1960-х, назвал умершего артиста правдорубом. Он подчеркнул, что композитор умел идти напролом.

Певица Лариса Долина назвала смерть композитора страшной утратой. По ее словам, с уходом Градского ушла целая эпоха.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Одну из улиц родного города певца и композитора назвали в его честь.

Он окончил музыкальную школу по классу скрипки в 1967 году, а в 1974-м получил диплом Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (сейчас это Российская академия музыки имени Гнесиных) по специальности «оперный и концертно-камерный певец».

Его считают одним из основоположников русского рока. Градский выпустил около 20 сольных пластинок, написал несколько рок-опер и рок-балетов и музыку более чем к 40 фильмам. В 1974 году журнал Billboard объявил певца звездой года за выдающийся вклад в мировую музыку. В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

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Александр Градский
Российский певец и композитор, один из основоположников отечественной рок-музыки Александр Градский умер в Москве 28 ноября. «Известия» вспоминают замечательного артиста
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Александр Градский
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область)
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
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Александр Градский
Свою первую рок-группу Градский создал в середине 1960-х
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
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Александр Градский
Всесоюзная известность пришла к нему после выхода фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», к которому Градский написал музыку и исполнил песни
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
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Александр Градский
Александр Градский много работал в разных формах, включая симфонические сочинения и хоровую музыку
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Александр Градский
В 2000 году Градский был удостоен звания народного артиста России
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Александр Градский
В 1997 году в Большом зале Московской консерватории состоялся концерт «Шлягеры уходящего века». Александр Градский и Лариса Долина исполняли популярные песни XX столетия, оркестром дирижировал Евгений Светланов
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Александр Градский
Одной из самых популярных песен Градского была написанная Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым композиция «Как молоды мы были»
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Александр Градский
В последние годы Градский был одним из наставников популярного телешоу «Голос»
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Александр Градский
Дискография Градского насчитывает более 20 сольных альбомов, он автор нескольких рок-опер и музыки ко многим художественным фильмам
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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