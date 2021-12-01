В США мужчина с ножом ранил двух полицейских
В американском городе Индианаполис мужчина, вооруженный несколькими ножами, ранил двух полицейских. Об этом в среду, 1 декабря, говорится в сообщении полиции в Facebook.
Инцидент произошел в 1:00 по местному времени. Полицейские прибыли на вызов после сообщения о нарушении порядка. Там мужчина сообщил им, что его преследует вооруженный человек. Полицейские намеревались начать поиски злоумышленника, после чего сам мужчина и совершил на них нападение, нанеся удары ножом.
В ответ злоумышленник был ранен из оружия. Полицейские и нападавший госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.
Расследование инцидента продолжается.
Ранее, 24 ноября, в Анапе пьяный мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при задержании. Одному из сотрудников мужчина порезал шею ножом.
Раненый полицейский был госпитализирован. Кроме того, при задержании местный житель выстрелил из травматического оружия в другого полицейского — пуля попала в бронежилет.
Правоохранителей на место вызвала сестра злоумышленника. Она отмечала, что родственник угрожает ей. Мужчину нашли на улице, когда он пытался порезать шины припаркованных авто.