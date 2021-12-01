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Из-за «Омикрон»-штамма все въезжающие в Эстонию будут заполнять анкету
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Из-за «Омикрон»-штамма все въезжающие в Эстонию будут заполнять анкету

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Правительство Эстонии в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» обязало с 1 декабря всех въезжающих заполнять специальную анкету. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Уточняется, что эта мера будет действовать до 16 декабря, так как характеристики «Омикрон»-штамма до сих пор не изучены.

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Отмечается, что в анкете, которая должна быть заполнена в течение трех дней до прибытия, необходимо будет указать все страны, которые человек посетил в ходе путешествия, а также страну, из которой приехал. Документ следует заполнять в электронном виде на сайте департамента здоровья Эстонии.

Ранее 1 декабря ВОЗ заявила об отсутствии необходимости в новых вакцинах на фоне «Омикрона». По словам генерального директора организации Тедроса Аданома Гебреисуса, фармкомпаниям нужно внести лишь незначительные изменения в состав уже разработанных препаратов для повышения их эффективности.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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