Мишустину не понравилось «хихиканье» губернаторов во время выступления Грефа

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратил внимание на смех губернаторов Новгородской и Калининградской областей Андрея Никитина и Антона Алиханова во время выступления председателя правления Сбербанка России Германа Грефа на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, состоявшемся 1 декабря.

«Я вот смотрел на двух губернаторов, они рядом сидели и во время того, как вы говорили, хихикали. Вы извините за это слово, но я так и скажу, Никитин и прочие», — сказал он.

Ранее в тот же день сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 128 млрд рублей на строительство автомагистралей федерального значения. Отмечалось, что большую часть средств направят на строительство трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

Тогда же премьер распорядился выделить дополнительно 16,9 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки и поддержку аграрного сектора. 788 млн рублей пойдет на субсидирование программы «Сельская ипотека», около 10,5 млрд рублей будет направлено на частичную компенсацию расходов на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота, еще 5,6 млрд рублей будет направленно на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание новых и модернизацию действующих объектов агропромышленного комплекса.