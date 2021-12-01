Четыре человека пострадали при взрыве на стройплощадке в Мюнхене

Четыре человека пострадали при взрыве на стройплощадке в Мюнхене 2021-12-01 17:02:03"> 2021-12-01 17:02:03 2021-12-01 17:02:03 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Bild: четыре человека пострадали в результате взрыва недалеко от станции в Мюнхене