Четыре человека пострадали при взрыве на стройплощадке в Мюнхене
В Мюнхене возле железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в ходе строительных работ произошел взрыв авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом в среду, 1 декабря, заявила городская полиция в Twitter.
В пожарной службе Мюнхена сообщили, что в результате взрыва пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают саперы.
В издании Merkur заявили о четырех потерпевших.
Глава МВД Иоахим Херрманн заявил, что бомба весом 250 кг находилась под землей со Второй мировой войны. Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства, по которым снаряд не обнаружили ранее.
25 октября на Соломоновых островах сдетонировала бомба времен Второй мировой войны. В результате погибли мужчина и его сын.
В феврале сообщалось об обезвреживании бомбы времен Второй мировой войны в английском городе Эксетер (графство Девон в Юго-Западной Англии). Тогда потребовалось 400 т песка, чтобы уменьшить воздействие детонации.