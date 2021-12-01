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В Московском тренинговом центре провели обыски по делу о доведении до суицида

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У администраторов и участников Московского тренингового центра провели обыски по делу о доведении до самоубийства. Об этом 1 декабря сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

«...расследуется уголовное дело в отношении трех руководителей ООО «Московский тренинговый центр». Им заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), ч. 1 ст. 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»), ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что Московский тренинговый центр под руководством Романа Тихонова работает в Москве с начала 2000-х годов. Помимо Тихонова учреждением управляли его жена и дочь. Сейчас они находятся в федеральном розыске.

«В центре применялась методика «Лайфспринг» — трехуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 году одна из выпускниц совершила акт суицида», — сообщили в СК.

Одним из учеников Московского тренингового центра был бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов. Артистка призналась, что поведение супруга в последнее время сильно изменилось — он перестал есть и находился в подавленном настроении.

После череды скандалов центр закрылся, однако в марте прошлого года возобновил работу, сообщает РЕН ТВ.

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