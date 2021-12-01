Еще три общественных пространства благоустроят в Астрахани до конца года

В Астрахани до конца года планируют завершить благоустройство еще трех общественных пространств. Об этом сообщает управление информационной политики городской администрации.

Работы проводятся на одном из самых значимых объектов города — на бульваре на улице 3-я Зеленгинская. Его создают практически с нуля, уточняет «Астрахань 24».

Подрядчик обустраивает просторную пешеходную зону, а также подъездной путь. На сегодняшний день на территории выложена часть плитки, выполнено озеленение, началась установка малых архитектурных форм.

Также работы проводятся на бульваре Энергетиков в микрорайоне 3-й Юго-Восток и в сквере Коновалова в микрорайоне АЦКК. Завершить благоустройство трех общественных пространств планируют до конца года.