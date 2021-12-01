Во Франции заявили о быстром ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом во Франции быстро ухудшается. Об этом в среду, 1 декабря, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, сообщает Midi Libre.

По его словам, было выявлено 13 случаев, похожих на инфицирование штаммом коронавируса «Омикрон». Также Атталь добавил, что планируется вводить новые меры безопасности для прибывающих во Францию.

Он добавил, что уровень случаев инфицирований превысил 300 на 100 тыс. жителей впервые с апреля, передает RT.

Ранее в среду первые два случая инфицирования штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» выявили в Норвегии.

В этот же день врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй рассказал, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются грипп, сухой кашель, лихорадка и ночная потливость, сообщается на сайте kp.ru.

Профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо, в свою очередь, поделился предположениями о том, чего стоит ждать от нового штамма COVID-19. Он отметил, что существующие вакцины защищают от тяжелого заболевания другими штаммами вируса, госпитализаций и смерти. И сейчас нет оснований думать, что с «Омикроном» будет иначе, отметил специалист.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения «Омикроном». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма. Также из-за нового штамма ведомство приняло решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов, передает НСН.

В тот же день врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков выразил мнение, что беспокоиться из-за нового штамма «Омикрон» не стоит. Он пояснил, что штамм только начали изучать, сведения врачей противоречивы, а множественные мутации могут уничтожить инфекцию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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