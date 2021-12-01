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Врач предупредила об опасности моркови для некоторых людей

Нутрициолог рассказала, для кого может быть опасна морковь
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Клинический генетик и нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик рассказала, что морковь стоит употреблять с осторожностью при наличии некоторых болезней.

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Как пояснила специалист в беседе с сайтом aif.ru, морковь является полезным корнеплодом, поскольку в ней содержится большое количество витаминов. Между тем существуют некоторые противопоказания к ее употреблению.

«К примеру, поджелудочной и печени крайне трудно переработать витамин А, содержащийся в корнеплоде в большом количестве в форме бета-каротина. Поэтому корнеплод нужно употреблять с осторожностью тем, кто страдает заболеваниями этих органов», — разъяснила нутрициолог.

Помимо этого, по словам специалиста, морковь может быть опасной для здоровья из-за высокого содержания в ней грубой клетчатки, пишет «Федеральное агентство новостей». Сок из моркови может вызвать раздражение слизистых желудка, а также ухудшать состояние при наличии язвы желудка.

Перес де Монтес Ратхерик предупредила, что употреблять морковь следует с осторожностью, если у человека есть хронические заболевания печени, панкреатит, сахарный диабет, гастрит и колит, отмечает телеканал «Звезда».

При этом, как рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева, этот овощ полезен для сердечно-сосудистой системы, кожи и удобен при похудении. Выбирая морковь, врач посоветовала иметь в виду, что корнеплод не должен быть мягким и бугристым, а также иметь пятна и трещины. Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым.

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