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Трудовая инспекция проверит завод в Дзержинске после ЧП

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области проверяет завод имени Свердлова в Дзержинске после ЧП в цехе взрывчатых материалов. Об этом в среду, 1 декабря, говорится на сайте ведомства.

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«Государственная инспекция труда в Нижегородской области совместно с прокуратурой Нижегородской области проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства при эксплуатации опасных производственных объектов на ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», в том числе соблюдение требований охраны труда», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что при ЧП 50-летняя аппаратчик отжима получила термические ожоги рук и лица общей площадью 18%. На данный момент врачи определяют ее состояние как легкой степени тяжести.

Однако отмечается, что в случае ухудшения состояния пострадавшей и переквалификации степени тяжести в тяжелую Госинспекция труда проведет расследование несчастного случая на производстве.

Кроме того, в инспекции заявили, что подобные ЧП уже случались на заводе. Так, в 2018 году там произошел несчастный случай с пятью погибшими и четырьмя пострадавшими работниками.

30 ноября после выявленных грубых нарушений требований промышленной безопасности Волжско-Окское управление Ростехнадзора потребовало временно закрыть завод.

Отмечалось, что в целях проведения технического расследования причин аварии на заводе сформирована комиссия под председательством главы управления Игоря Кокунова.

ЧП на территории завода боеприпасов в Нижегородской области произошло 27 ноября. Мощный хлопок возник, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м. В результате происшествия два человека пострадали, их госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукцию, взрывчатые вещества, промышленную химию.

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