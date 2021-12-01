Жителю Брянска вынесли приговор за гибель двух человек в ДТП

Суд в Брянске вынес обвинительный приговор 41-летнему горожанину за гибель в ДТП 24-летнего мужчины и четырехлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 2 августа 2021 года на 20-м км автодороги Брянск–Дятьково 41-летний водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с Nissan X-TRAIL, а затем врезался в Jeely.

Четырехлетняя пассажирка Jeely от полученных травм скончалась на месте. Водитель иномарки был госпитализирован в медучреждение, где скончался на следующий день, пишет NASHBRYANSK.RU.

Суд признал водителя Mitsubishi виновным по ст. 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Ему назначено наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В течение двух лет после этого он не имеет права управлять транспортом.