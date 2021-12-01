Мигранты на границе с Белоруссией могут запрашивать убежище в четырех странах

Мигранты, которые находятся на польско-белорусской границе, могут запрашивать убежище в Польше, Латвии и Белоруссии. Об этом в среду, 1 декабря, заявил еврокомиссар Маргаритис Схинас на пресс-конференции.

Как отметили в Еврокомиссии (ЕК), в третьих странах Евросоюза (ЕС) мигранты запрашивать убежище не могут.

«Если они не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут также запросить убежище в самой Белоруссии, потому что Белоруссия присоединилась к Женевской конвенции. Или же они могут уехать домой», — сказал Схинас.

Как уточнила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, мигранты, незаконно приехавшие на территорию ЕС, не могут выбрать страну для запроса убежища.

Также в ЕК рассказали, что предложили Польше, Литве и Латвии рассматривать заявки на убежище от мигрантов на границе с Белоруссией по облегченным европейским нормам.

«Еврокомиссия рекомендовала предоставить временные легальные меры на шесть месяцев, которые позволят Польше, Латвии и Литве в течение более длительного времени обрабатывать запросы на предоставление убежища, создавать специальные пункты для сбора этих обращений, упростить пограничные процедуры, которые смогут продолжаться до 16 недель, а также применять более простые меры по репатриации», — заявила Йоханссон.

Ранее в этот день министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что со 2 декабря вступает в силу трехмесячный запрет на пребывание посторонних в граничащей с Белоруссией зоне.

Запрет распространяется на 183 населенных пункта, расположенных на границе с Белоруссией на расстоянии 3 км от нее. Запрет действует с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. Он не распространяется на местных жителей, работников администрации, церквей, больниц и экстренных служб, дежурных офицеров и солдат. На усмотрение сотрудника погранслужбы в особую зону могут быть допущены журналисты.

Решение было принято на основании новых поправок к закону «Об охране государственной границы», которые были утверждены парламентом и президентом Польши 30 ноября.

В начале ноября на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.