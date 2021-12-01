Новые многоуровневые развязки планируют построить в Самаре

В Самаре хотят провести масштабную реконструкцию улицы Авроры. Соответствующие планы отражены в проекте поправок к генплану города, который представили на обсуждение жителям.

Работы могут пройти на участке от Московского шоссе до Южного моста. На пересечениях Авроры с улицами Дыбенко, Мориса Тереза, Аэродромной и Партизанской планируется возвести путепроводы, на перекрестках с Гагарина и Промышленности – многоуровневые развязки.

На карте планируемых транспортных объектов отображены планы по продлению улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой. На пересечении с последней предполагается строительство еще одной многоуровневой развязки, однако, согласно планам регионального минтранса, ее планируется сделать в виде тоннеля на перекрестке с Московским шоссе, пишет НИА «Самара» со ссылкой на 63.ру.

«Проект внесения изменений в генеральный план подготовили, чтобы уточнить положения документа и привести его в соответствие с действующими требованиями в области градостроительного законодательства», — объяснил глава городского департамента градостроительства Сергей Шанов.

По его словам, после принятия проекта изменений генплан будет содержать положение о территориальном планировании, карту зонирования, планируемого размещения транспортных и социальных объектов, границ населенных пунктов Самары, охранных зон и лесов. Обозначение будущих объектов на картах позволит ускорить работу над ними.