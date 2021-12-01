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Политолог оценил возможность получения РФ гарантий о нерасширении НАТО на восток

Политолог Рогулев оценил вероятность получения Россией гарантий о нерасширении НАТО на восток
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При нынешнем отношении ряда членов НАТО к России предоставление юридических гарантий того, что альянс не будет расширяться на восток, вряд ли возможно. Об этом в среду, 1 декабря, заявил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

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«В нынешней ситуации и при нынешнем отношении и Соединенных Штатов, и ряда других членов НАТО [к России], конечно, это (предоставление гарантий. — Ред.) вряд ли возможно. Но если подойти к этому вопросу несколько с другого ракурса, я думаю, что члены НАТО понимают, в том числе и США, что принятие Украины и Грузии будет чревато большим скандалом и неприятностями», — отметил он.

По словам американиста, официально члены Североатлантического альянса никогда этого не признают, ведь они исходят из того, что процесс вступления «добровольный». Страны сами изъявили желание и им не могут препятствовать при соответствии всем критериям приема в НАТО, пояснил Рогулев.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Он также отметил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Глава государства подчеркнул, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. Помимо этого Путин отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные учения НАТО вызывают глубокую озабоченность, поскольку проходят в непосредственной близости у российских границ.

30 ноября Путин также указал, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие. Он также указал, что страна в состоянии ответить на возможное появление угрожающих Москве ударных комплексов у российских границ.

5 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: вступление в объединение Грузии и Украины произойдет, но не в ближайшем будущем. Он добавил, что Североатлантическому альянсу нужно активизировать усилия и сделать больше для стран, желающих присоединиться.

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