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Жители Подмосковья смогут узнать сроки уборки снега на «Доброделе»

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Жители Московской области смогут узнавать сроки уборки снега на портале «Добродел» Об этом в среду, 1 декабря, сообщается на сайте регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

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Отмечается, что после сильных снегопадов в регионе жители начали интересоваться сроками уборки снега во дворах, у школ и детских садов, остановок и поликлиник. По словам министра государственного управления Подмосковья Надежды Куртяник, обычно за зиму на портал «Добродел» поступает свыше 90 тыс. сообщений об уборке снега, и зачастую люди не знают, что их проблемы уже решаются.

Для того чтобы жители Подмосковья могли получить точные сведения, информацию о сроках уборки начали предоставлять на портале.

«Теперь при подаче сообщения о проблеме с уборкой снега и наледи пользователь может узнать, что работы уже начались, и увидеть плановый срок завершения», — цитирует Куртяник телеканал «360».

Если жителю сообщат, что уборка снега завершилась, однако качество работ его не устроит, он сможет написать сообщение об этом.

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