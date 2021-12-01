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Спецрейс из Кейптауна вылетит в Москву 3 декабря

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Рейс Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва, назначенный на 3 декабря, вылетит в 14:35. Об этом сообщается в среду, 1 декабря, в Telegram-канале консульства России в Кейптауне.

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«Специальный коммерческий рейс 3 декабря вылетает из Кейптауна в Аддис-Абебу в 14:35, из Аддис-Абебы в Москву — в 23:00, аэропорт прибытия — Домодедово», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 ноября, дипломаты напомнили, что рейс осуществляется на коммерческой основе. Российских граждан, желающих выехать из ЮАР, попросили сделать заявки на вылет до 18:00 и прислать скан паспорта, сообщает Life.Ru.

Стоимость билета в экономклассе составит более 100 тыс. рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

С 25 ноября многие авиакомпании мира приостановили авиасообщение с ЮАР из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». По данным Ростуризма на 30 ноября, в стране находятся как минимум 500 российских туристов, среди них нет организованных путешественников.

В ведомстве добавили, что 3 декабря состоится коммерческий вывозной рейс для российских граждан по маршруту Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва. Список желающих лететь этим рейсом формирует генконсульство РФ в Кейптауне.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заболевания штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

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