Церемония прощания с Градским завершилась в Москве

Церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским завершилась в театре «Градский холл» в Москве.

Собравшиеся возложили цветы к гробу артиста. Проститься с Градским пришли его многочисленные поклонники, составившие большую очередь у входа в театр.

На церемонии присутствовали дети композитора — Мария и Даниил, которые выразили слова благодарности пришедшим почтить память артиста.

Коллеги и друзья Градского также пришли проститься с умершим. Среди них — певец Лев Лещенко, пианист Сергей Жилин, композитор и врио худрука театра «Градский холл» Алексей Рыбников, а также глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

Народного артиста России похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы.

Градский умер 28 ноября. Как писали СМИ, композитор перенес инсульт и инфаркт и находился в нейрореанимации.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца в день смерти направил президент России Владимир Путин.

Народный артист России Игорь Крутой в беседе с «Известиями» назвал умершего певца огромного размера талантом, отметив, что вся страна испытывала к нему огромное уважение и любовь.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

Композитор родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Там намерены увековечить его память. Будет рассмотрен вопрос о выборе сквера, который назовут именем Александра Градского.