Взрыв произошел на строительной площадке в Мюнхене

На строительной площадке недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене (федеральная земля Бавария) на юге Германии прогремел взрыв. Об этом 1 декабря сообщила местная полиция.

«Во время строительных работ в районе Доннерсбергербрюке произошел взрыв. Наши сотрудники уже на месте. Опасная зона оцеплена, за ее пределами угрозы нет», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

По информации полиции, взорвалась авиабомба, пострадали четыре человека.

Ранее, 25 октября, на Соломоновых островах сдетонировала бомба времен Второй мировой войны. В результате погибли мужчина и его сын.

До этого, 14 октября 2020 года, в Польше в ходе разминирования взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны. В 1945 году британская авиация сбросила ее на немецкие суда на канале Балтийского моря. Изначально специалисты собирались прибегнуть к процессу дефлаграции — сжиганию заряда взрывчатки при температуре ниже порога детонации. Шансы на успех оценивались 50 на 50. В ходе операции бомба сдетонировала.