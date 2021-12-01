Прямой эфир
Политика
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря
Мир
Матвиенко назвала ложью утверждения о планах России напасть на Украину
Экономика
Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы
Мир
Глава ЕК предложила обсудить введение обязательной вакцинации в ЕС
Мир
Кремль заявил о беспрецедентном давлении на Минск со стороны Запада
Мир
Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток
Мир
Страны ЕС призвали готовиться к введению ограничений из-за штамма «Омикрон»
Экономика
Матвиенко назвала попытки США противодействовать СП-2 трагикомедией
Мир
В Кремле оценили готовность Турции стать посредником между РФ и Украиной
Мир
В ГД назвали лишенными логики угрозы Кулебы Минску из-за «признания» Крыма

Взрыв произошел на строительной площадке в Мюнхене

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На строительной площадке недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене (федеральная земля Бавария) на юге Германии прогремел взрыв. Об этом 1 декабря сообщила местная полиция.

Скрытые ловушки: что делать с найденными снарядами
Даже пролежав в земле почти 80 лет, проржавевший боеприпас в любой момент может сдетонировать

«Во время строительных работ в районе Доннерсбергербрюке произошел взрыв. Наши сотрудники уже на месте. Опасная зона оцеплена, за ее пределами угрозы нет», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

По информации полиции, взорвалась авиабомба, пострадали четыре человека.

Ранее, 25 октября, на Соломоновых островах сдетонировала бомба времен Второй мировой войны. В результате погибли мужчина и его сын.

До этого, 14 октября 2020 года, в Польше в ходе разминирования взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны. В 1945 году британская авиация сбросила ее на немецкие суда на канале Балтийского моря. Изначально специалисты собирались прибегнуть к процессу дефлаграции — сжиганию заряда взрывчатки при температуре ниже порога детонации. Шансы на успех оценивались 50 на 50. В ходе операции бомба сдетонировала.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021