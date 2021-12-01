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ПФР автоматически проиндексировал пенсии трем категориям россиян 1 декабря 2021 года

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Пенсионный фонд России 1 декабря проиндексировал пенсии трем категориям граждан. Индексация для большей части пенсионеров производится автоматически.

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Написать заявление необходимо в случае приобретения нового стажа работы или проживания в суровых климатических условиях, а также с увеличением числа граждан на иждивении.

Тех, кто отпраздновал 80-летие в ноябре, ожидает повышение пенсии до 12 088,96 рубля. Также индексация предусмотрена для пенсионеров, которые работали до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. Им автоматически начислят прибавку к пенсии с доплатой за три месяца.

Кроме того, выплаты повысят пенсионерам, подавшим заявление на перерасчет, добавляет сайт «Газета.Ru».

Днем ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что в России немало профессий и категорий граждан, которые могут досрочно выйти на пенсию.

На более ранний выход на пенсию могут рассчитывать военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели, чиновники федерального уровня. Досрочную пенсию могут получить и предпенсионеры, которым до наступления пенсии осталось два года и которые зарегистрированы в качестве безработных без возможности трудоустройства, сказала Иванова-Швец.

Досрочный выход на пенсию гарантирован гражданам, пострадавшим в результате радиационных техногенных катастроф. Раньше на пенсию могут уходить при наличии специального стажа врачи и учителя. Спецстаж по-прежнему составляет от 25 до 30 лет в зависимости от профессии.

22 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут подать заявку на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений на портале «Госуслуги». Гражданам в большинстве случаев не придется лично посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги почтой. Нововведения позволят упростить процедуру и сократить сроки получения выплат.

Ранее, 20 ноября, было объявлено, что новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России 1 января 2022 года. Также россияне смогут выбирать, каким способом будут получать выплаты — через почту или другую организацию.

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