В РЖД оценили восстановление пассажиропотока после пандемии

Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса. Об этом 1 декабря в беседе с газетой «Деловой Петербург» рассказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

«Пассажирское движение на внутрироссийских направлениях восстанавливается. Про международные направления пока рано говорить, всё зависит от решений по открытию границ со стороны сопредельных государств», — сказал представитель РЖД.

Он также отметил, что в ОЖД ожидают запуска скоростных поездов «Аллегро», курсирующих между Петербургом и Хельсинками.

20 ноября в РЖД рассказали, что к новогодним каникулам будут запущены около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям: между регионами Центральной России, на курорты Северного Кавказа, черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.

Также в ноябре заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов оценил изменения для пассажиропотока, которые может повлечь за собой законопроект о введении QR-кодов на ж/д поездки в случае его принятия. По словам представителя компании, нововведения не сильно отразятся на пассажиропотоке, так как основная доля путешественников уже имеют QR-коды и соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд.

Подробнее читайте в материале «Делового Петербурга»: «Начальник ОЖД: «Нам абсолютно нет разницы, куда везти».