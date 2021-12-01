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В РЖД оценили восстановление пассажиропотока после пандемии

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Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса. Об этом 1 декабря в беседе с газетой «Деловой Петербург» рассказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

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«Пассажирское движение на внутрироссийских направлениях восстанавливается. Про международные направления пока рано говорить, всё зависит от решений по открытию границ со стороны сопредельных государств», — сказал представитель РЖД.

Он также отметил, что в ОЖД ожидают запуска скоростных поездов «Аллегро», курсирующих между Петербургом и Хельсинками.

20 ноября в РЖД рассказали, что к новогодним каникулам будут запущены около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям: между регионами Центральной России, на курорты Северного Кавказа, черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.

Также в ноябре заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов оценил изменения для пассажиропотока, которые может повлечь за собой законопроект о введении QR-кодов на ж/д поездки в случае его принятия. По словам представителя компании, нововведения не сильно отразятся на пассажиропотоке, так как основная доля путешественников уже имеют QR-коды и соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд.

Подробнее читайте в материале «Делового Петербурга»: «Начальник ОЖД: «Нам абсолютно нет разницы, куда везти».

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