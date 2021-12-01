Прямой эфир
Политика
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря
Мир
Матвиенко назвала ложью утверждения о планах России напасть на Украину
Экономика
Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы
Мир
Глава ЕК предложила обсудить введение обязательной вакцинации в ЕС
Мир
Кремль заявил о беспрецедентном давлении на Минск со стороны Запада
Мир
Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток
Мир
Страны ЕС призвали готовиться к введению ограничений из-за штамма «Омикрон»
Экономика
Матвиенко назвала попытки США противодействовать СП-2 трагикомедией
Мир
В Кремле оценили готовность Турции стать посредником между РФ и Украиной
Мир
В ГД назвали лишенными логики угрозы Кулебы Минску из-за «признания» Крыма
Сюжет:

Кремль не хочет рассуждать о прекращении Белоруссией транзита газа

Песков: в Кремле не хотели бы рассуждать о прекращении Белоруссией транзита газа
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль не хочет обсуждать, что произойдет в отношениях между Москвой и Минском, если президент Белоруссии Александр Лукашенко воплотит в жизнь угрозу перекрыть поставку российского газа в Европу через белорусскую территорию. Об этом 1 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пороговое движение: какие силы НАТО стянуло к рубежам России и Белоруссии
В Польше и Германии наращивают количество тяжелой бронетехники для «сдерживания РФ»

«Мы не хотим даже обсуждать подобную ситуацию», — сказал он журналистам.

При этом Песков добавил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, Белоруссия и ее лидер становятся объектами беспрецедентного, неоправданного и агрессивного давления со стороны целого ряда западных стран, что не может не приводить к очень жесткой контрреакции с белорусской стороны. Однако, по словам пресс-секретаря Кремля, Путин рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед европейскими получателями газа.

Песков также подчеркнул, что заявление Лукашенко о возможности прекращения транзита российского газа в Европу не согласовано с Кремлем, «это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства».

Ранее в тот же день белорусский лидер подтвердил готовность прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

До этого, 15 ноября, Песков отметил, что заявления Лукашенко о возможной приостановке транзита газа в Европу на фоне санкций из-за миграционного кризиса могут быть эмоциональными, однако Москва надеется, что этого не произойдет.

13 ноября Путин сказал, что Лукашенко как президент транзитной страны теоретически может дать указание по перекрытию поставок российских энергоносителей в Европу, однако это станет нарушением транзитного контракта. Он выразил надежду, что этого не случится.

11 ноября Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Он напомнил, что через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа, и пригрозил перекрыть природный газ.

В начале ноября на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, отрицающий свою причастность к усилению потока беженцев. На данный момент мигранты покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021