Кремль не хочет рассуждать о прекращении Белоруссией транзита газа

Кремль не хочет обсуждать, что произойдет в отношениях между Москвой и Минском, если президент Белоруссии Александр Лукашенко воплотит в жизнь угрозу перекрыть поставку российского газа в Европу через белорусскую территорию. Об этом 1 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не хотим даже обсуждать подобную ситуацию», — сказал он журналистам.

При этом Песков добавил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, Белоруссия и ее лидер становятся объектами беспрецедентного, неоправданного и агрессивного давления со стороны целого ряда западных стран, что не может не приводить к очень жесткой контрреакции с белорусской стороны. Однако, по словам пресс-секретаря Кремля, Путин рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед европейскими получателями газа.

Песков также подчеркнул, что заявление Лукашенко о возможности прекращения транзита российского газа в Европу не согласовано с Кремлем, «это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства».

Ранее в тот же день белорусский лидер подтвердил готовность прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

До этого, 15 ноября, Песков отметил, что заявления Лукашенко о возможной приостановке транзита газа в Европу на фоне санкций из-за миграционного кризиса могут быть эмоциональными, однако Москва надеется, что этого не произойдет.

13 ноября Путин сказал, что Лукашенко как президент транзитной страны теоретически может дать указание по перекрытию поставок российских энергоносителей в Европу, однако это станет нарушением транзитного контракта. Он выразил надежду, что этого не случится.

11 ноября Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Он напомнил, что через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа, и пригрозил перекрыть природный газ.

В начале ноября на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, отрицающий свою причастность к усилению потока беженцев. На данный момент мигранты покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.