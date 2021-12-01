ЕК предложил упрощенные нормы приема мигрантов для Польши и Литвы

Еврокомиссия (ЕК) предлагает разрешить Польше, Литве и Латвии рассматривать заявки на предоставление убежища мигрантам на границе с Белоруссией по облегченной процедуре. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, опубликованном в среду, 1 декабря.

«Меры <…> имеют чрезвычайный и исключительный характер. Они будут применяться в течение шести месяцев, если они не будут продлены или отменены, к гражданам стран, которые незаконно въехали в ЕС из Белоруссии или находятся в непосредственной близости от границы, или к тем, кто находится в пунктах пересечения границы», — указано в документе.

В частности, Еврокомиссия дает Польше, Литве и Латвии возможность продлить срок регистрации ходатайств о предоставлении убежища до четырех недель вместо текущих 3–10 дней.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что причинами кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе стали отказ Евросоюза строить лагеря для беженцев и санкции. По его словам, у Белоруссии и ЕС было соглашение о реадмиссии.

До этого, 21 ноября, стало известно, что в Варшаве не исключают закрытия границы Польши с Белоруссией из-за миграционного кризиса. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Варшава готова на закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на Лукашенко.

Спустя девять дней пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская отметила, что Польша в ближайшее время не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Белоруссией. В настоящий момент пункт пропуска «Кузница» с белорусской стороны «Брузги» закрыт.

24 ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch подчеркнула, что Польша должна прекратить коллективную депортацию мигрантов и остановить насилие в отношении беженцев. В HRW также призвали Варшаву отменить чрезвычайное положение и разрешить доступ гуманитарным организациям и независимым наблюдателям к приграничной зоне.

В начале ноября на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент мигранты покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.