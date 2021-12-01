В России допустили необходимость третьей дозы вакцины для некоторых граждан

Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья, дополнительная, доза вакцины от COVID-19. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

«Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим [вакцинации], — две дозы «Спутника V» с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, для того чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции [вируса]», — сказал Гущин на форуме «Здравоохранение в России – 2021».

Накануне главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения России научилась оперативно реагировать на все волны пандемии. В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось на прошедшей неделе.

Также во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что в России за последнюю неделю в 22 регионах страны стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19. По ее словам, все имеющиеся вакцины способны создать иммунный барьер, способствующий профилактике коронавируса.

Вместе с тем в настоящий момент в мире зафиксированы случаи заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». В связи с этим, как уточнила Попова, РФ вынуждена требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении туристов из ЮАР, сопредельных африканских государств, из Китая и Великобритании, а также ряда других стран, которые уже объявили об обнаружении штамма.

В России случаев заболевания «Омикроном» не выявлено. Кроме того, Попова рассказала, что в России разработали тест для выявления нового штамма.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.