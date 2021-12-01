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МИД России потребовал от работающих три года сотрудников посольства США уехать к 31 января

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Сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, должны к 31 января 2022 года покинуть территорию России. Об этом сообщила в среду, 1 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет», — отметила Захарова во время брифинга.

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По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, данное решение не является выбором России. Захарова уточнила, что эту игру РФ навязали США, передает «Газета.Ru».

Вместе с тем она добавила: в случае если Соединенные Штаты не пойдут на компромисс в отношении дипломатов России, то до 1 июля страну покинет еще одна группа сотрудников американской дипмиссии.

Бывший замгенсека ООН, экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе ранее в этот день подчеркнул, что подобное решение МИД России является зеркальным в ответ на дискриминационные меры в отношении российских дипломатов.

27 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня, заключил посол.

29 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что предстоящий в 2022 году отъезд более 50 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. По ее словам, Соединенные Штаты предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.

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