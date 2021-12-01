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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 60 рейсов

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Более 60 рейсов задержано и отменено днем 1 декабря 2021 года в аэропортах Москвы. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержали шесть рейсов и три отменили, в аэропорту Домодедово 15 рейсов задержали и один отменили. В аэропорту Шереметьево задержали 14 рейсов и еще 26 отменили, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне в Москву и область пришла ненастная погода с резким понижением атмосферного давления. В столичном регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В последний день осени генуэзский циклон «Бенедикт» обрушил на Москву до 40% месячной нормы осадков. Пострадали трое человек, ветер снес почти 160 деревьев и повредил около 90 автомобилей, сообщает телеканал «360».

Вместе с тем сложные погодные условия — гололедица, осадки и ветер — в первый день зимы заставили синоптиков повысить уровень погодной опасности до оранжевого в столице 1 декабря. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.

Накануне самолеты из Петербурга и Краснодара ранее ушли на запасные аэродромы в Сочи. Они не смогли приземлиться из-за штормового ветра и грозы в курортном городе, передает «Федеральное агентство новостей».

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