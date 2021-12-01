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Автор «Милых костей» извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование

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Американская писательница, автор мирового бестселлера «Милые кости» Элис Сиболд 1 декабря публично извинилась перед мужчиной, который 16 лет провел в тюрьме по обвинению в ее изнасиловании. В 2021 году его оправдали.

«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»
После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек

«В первую очередь хочу принести искренние извинения Энтони Бродуотеру. Мне искренне жаль, и я прошу прощения за то, что Вам пришлось пройти… В 1982 году я стремилась добиться правосудия, а не увековечить несправедливость и изменить жизнь молодого человека навсегда», — написала Сиболд на блог-платформе Medium.

Писательница добавила, что доверилась полицейской системе, которая в итоге совершила ошибку. Она также допустила, что ее настоящий насильник, вероятно, никогда так и не будет пойман.

В 1981 году неизвестный надругался над Сиболд, в то время она была студенткой. Спустя несколько месяцев будущая писательница встретила на улице Энтони Бродуотера, в котором «узнала» нападавшего. В результате мужчину осудили в 1982 году, а девушка описала эту историю в своем дебютном произведении — романе «Счастливая».

С 1982 по 1998 год Бродуотер провел в тюрьме. После освобождения он оставался в реестре лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Повторное рассмотрение дела в ноябре 2021 года показало, что он был осужден на основании недостаточных доказательств.

В сентябре 2020 года стало известно, что в американском штате Флорида оправдали мужчину, отсидевшего 37 лет за изнасилование, избиение и убийство 19-летней девушки. Его отправили на смертную казнь, но позже приговор смягчили до пожизненного заключения. В августе 2020 года выяснилось, что приговор был вынесен на основании показаний ненадежного источника и из-за ошибки в результатах анализа укуса на левой щеке жертвы.

При пересмотре дела ДНК-образцы заключенного сравнили с материалами дела и установили, что он не причастен к преступлению. После этого с американца сняли все обвинения и выпустили на свободу, пишет Lenta.ru.

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