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В НАТО решили учитывать особенности стран при планировании операций

В НАТО решили учитывать особенности стран, где проводят операции
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НАТО необходимо в будущем учитывать политические и культурные особенности стран, в которых оно проводит операции. Об этом говорится в опубликованном 1 декабря заявлении по итогам обсуждения результатов операции в Афганистане на встрече глав МИДов стран НАТО в Риге.

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«По итогам оценки были приняты некоторые рекомендации, в том числе по поддержанию оперативной совместимости с партнерами, необходимости учитывать политические и культурные нормы принимающих сторон, их способности воспринимать усиление потенциала и подготовку», — говорится в документе.

В НАТО заявили о большом успехе в борьбе с терроризмом в Афганистане в годы присутствия сил альянса, при этом признав, что «задача по построению стабильного Афганистана» оказалась сложнореализуемой.

В организации отметили, что в будущем союзникам при планировании операций следует «ставить реалистичные и достижимые цели».

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

В дни вывода войск США из Афганистана в аэропорту Кабула наблюдался хаос. Местные жители пытались попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытались зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падали после взлета.

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