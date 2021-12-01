Захарова заявила, что в Донбассе находится порядка 125 тыс. украинских военнослужащих

Власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе, Россия серьезно обеспокоена курсом Киева, направленным на «демонтаж» Минских соглашений. Об этом заявила 1 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывают серьезную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — сказала она.

Захарова также отметила, что одним из наглядных проявлений невыполнения Минских договоренностей властями Украины является ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где находится около 125 тыс. украинских военнослужащих — почти половина личного состава армии.

Кроме того, представитель МИДа назвала циничным подходом политику НАТО касательно украинского кризиса из-за поставок Киеву вооружений.

«В Лондоне сообщили о намерении направить [на Украину] 600 британских военнослужащих, оказывая такую, как они считают, помощь государству, где до урегулирования далеко, не решен внутренний конфликт, Запад должен понимать, что просто автоматически становится соучастником преступлений против мирных жителей Украины», — сказала Захарова.

Помимо этого, представитель МИДа отметила, что специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ всё чаще фиксирует применение Киевом запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения у линии разграничения, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 30 ноября, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одно обязательство из тех, что были приняты в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата.

Он пояснил, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины.

До этого, 20 ноября, телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил якобы о возможном российском «вторжении». В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.