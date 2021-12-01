В Калининградской области для заселения в общежития понадобится QR-код

Жители Калининградской области со среды, 1 декабря, смогут заселяться в общежития только по QR-коду. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соответствующие изменения прописаны в постановлении от 30 ноября 2021 года. В документе, в частности, отмечается, что с 1 декабря текущего года по 1 февраля 2022-го заселиться и посетить общежитие возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19.

Вместе с тем, согласно постановлению, без QR-кода законным представителям разрешено сопровождать несовершеннолетних при посещении ими учреждений физической культуры и спорта.

В настоящее время в области действует система QR-кодов, она распространена на торговые центры и общепит, фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры. Подобные требования были приняты и в других субъектах РФ.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что за последнюю неделю в 22 регионах страны стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19. По ее словам, все имеющиеся вакцины способны создать иммунный барьер, способствующий профилактике коронавируса.

В России случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон» не выявлено. Тест для определения этого варианта коронавируса уже разработан. При этом РФ вынуждена требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении туристов из ЮАР, сопредельных африканских государств, из Китая и Великобритании, а также ряда других стран, которые уже объявили об обнаружении штамма.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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