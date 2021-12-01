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В Норвегии выявили первые два случая инфицирования штаммом «Омикрон»

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Первые два случая инфицирования штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» выявили в коммуне Эйгарден в Норвегии. Об этом сообщается на сайте коммуны в среду, 1 декабря.

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Известно, что оба заболевших посещали Южную Африку, передает RT.

Ранее в этот день врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй рассказал, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются грипп, сухой кашель, лихорадка и ночная потливость, передает НСН.

Профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо в свою очередь поделился предположениями о том, чего стоит ждать от нового штамма COVID-19. Он отметил, что существующие вакцины защищают от тяжелого заболевания другими штаммами вируса, госпитализаций и смерти. И сейчас нет оснований думать, что с «Омикроном» будет иначе, отметил специалист.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения «Омикроном», сообщает телеканал «360». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма. Также из-за нового штамма ведомство приняло решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

В тот же день врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков выразил мнение, что беспокоиться из-за нового штамма «Омикрон» не стоит. Он пояснил, что штамм только начали изучать, сведения врачей противоречивы, а множественные мутации могут уничтожить инфекцию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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