В Белоруссии назвали фейком сообщение о стрельбе на границе с Польшей

Заявление Польши о стрельбе из пневматического оружия на границе со стороны белорусской территории является фейком и провокацией. На это указали в Госпогранкомитете Белоруссии, комментируя публикацию польского министра обороны Мариуша Блащака.

«Сообщение, размещенное 1 декабря в Twitter министерства обороны Польши, является не более чем провокацией. Вероятно, польскую сторону не устраивает относительное затишье, и сейчас она нацелена на дальнейшую эскалацию напряженности на границе», — указано в сообщении комитета в Telegram 1 декабря.

Также подчеркивается, что белорусские пограничные наряды несут службу на границе только с боевым оружием.



«В последнее время польские службы и официальные лица всё чаще становятся авторами подобных провокационных заявлений, не имеющих ничего общего с реальностью, выдумывая обвинения в адрес белорусской стороны», — добавили в Госпогранкомитете.

Соответствующее заявление польское военное ведомство сделало ранее в этот день. В Twitter министерства указано, что на границе якобы с территории Белоруссии подверглись обстрелу из пневматического оружия осветительные мачты.

Как сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, со 2 декабря вступает в силу трехмесячный запрет на пребывание посторонних в граничащей с Белоруссией зоне.

В конце ноября в Варшаве допускали закрытие границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Как отмечал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, власти готовы пойти на закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Белорусский лидер в свою очередь предупреждал Варшаву о последствиях закрытия границ и подтверждал готовность прекратить транзит энергоносителей.

В начале ноября на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент мигранты покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.