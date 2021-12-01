В ГД назвали лишенными логики угрозы Кулебы Минску из-за «признания» Крыма

Признать Крым российским это право Белоруссии как государства и говорить Киеву с Минском угрозами — не в интересах Украины, так как это не выгодно для отношений стран, в том числе экономических. Такое мнения в среду, 1 декабря, «Думе ТВ» выразил первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа.

Депутат отметил, что своими заявлениями украинские политики, в том числе глава МИД страны Дмитрий Кулеба, пытаются «держать свое уже испачканное в чем угодно политическое лицо». Санкции, которыми Киев угрожает Минску, ничего не принесут кроме вреда и, в первую очередь, Украине.

«Трудно давать заявлениям оценку, когда они уже на грани разума находятся какого-то. Полное отсутствие логики», — добавил он.

Чепа также выразил уверенность, что в конечном итоге Белоруссия официально признает Крым российским.

Кулеба накануне в Риге, где проходила встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, заявил, что Киев будет действовать «по полной программе» если Минск официально признает Крым российским. Он также добавил, что полуостров — это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».

Незадолго до этого во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что хочет начать поездку на крымский полуостров с Севастополя. При этом он отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка так или иначе будет означать признание Крыма частью России. При этом, по словам Лукашенко, вопроса признания Крыма как такового на повестке российско-белорусских отношений нет.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя 1 декабря заявление Кулебы, подчеркнул, что Украина уже давно проводит антибелорусскую программу вместе с Западом, в том числе с США, и уже продемонстрировала абсолютно недружеские отношения с Белоруссией.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала слова Кулебы политическим «недержанием» Украины и очередным популистским словоблудием, которое не решит проблем украинского народа.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.