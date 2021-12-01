Матвиенко назвала попытки США противодействовать СП-2 трагикомедией

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала постоянные попытки США противодействовать «Северному потоку – 2» похожими на трагикомедию. Об этом она сообщила журналистам в среду, 1 декабря.

По ее мнению, очередные попытки конгресса США принять новый пакет санкций против «Северного потока – 2» находятся за гранью здравого смысла.

Она отметила, что поправки в оборонный бюджет США о санкциях против «Северного потока – 2» — это не правовой документ, который нарушает международное право и дискредитирует союзнические отношения Вашингтона с европейскими партнерами.

Матвиенко выразила надежду на то, что намерения некоторых американских сенаторов не будут претворены в жизнь.

«Иначе это полная дискредитация и союзнических отношений (со странами Европы. — Ред), и вообще логики, здравого смысла и международного права», — сказала спикер.

Ранее 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции США против России демонстрацией слабости Вашингтона. По ее мнению, нельзя использовать незаконные средства воздействия, имея при этом широкую планку законных возможностей.

25 ноября Захарова заявила, что новые санкции США, связанные с СП-2, выглядят как проявление одержимости. Она подчеркнула, что односторонние антироссийские санкции нелегитимны. Также Захарова добавила, что меры бьют не столько по интересам России, сколько по Соединенным Штатам, а в случае с СП-2 и по интересам союзников США — ЕС, Германии, причем как коллективно, так и индивидуально.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.