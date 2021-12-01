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Продажи устройств для «умного дома» выросли на треть в 2021 году

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С начала 2021 года спрос на устройства для «умного дома» в сети «Мегафон Ритейл» вырос на 34% в натуральном выражении и 41% в денежном. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем «Известиям» в среду, 1 декабря.

Аналитики объясняют такой рост влиянием пандемии коронавируса: люди стали больше времени проводить дома, в связи с чем выросла потребность в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Специалисты прогнозируют, что среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. По словам генерального директора «Мегафон Ритейл» Владимира Скурихина, данная тенденция наблюдается и в России.

«Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», — подчеркнул он.

Например, еще несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон. Теперь же таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. На это устройство приходится наибольшая доля продаж — 62%. В тройку самых популярных товаров также вошли интеллектуальные системы освещения (10,4%) и смарт-розетки для экономии и учета электричества (6,4%). Средняя цена покупки «умных устройств» с начала года выросла на 11% до 4 671 рубля.

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